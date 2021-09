Convocati Verona per la sfida alla Salernitana | la lista di Tudor

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Igorha diramato l’elenco dei giocatori per ladi questa sera contro la: quattro assenti per il tecnico croato Igorha diramato l’elenco dei giocatoriper ladi questa sera contro la. Quattro assenti per il tecnico croato: Sutalo, Veloso, Rüegg e Frabotta. Portieri: Pandur, Berardi, Montipò. Difensori: Faraoni, Cetin, Casale, Ceccherini, Gunter, Magnani, Dawidowicz Centrocampisti: Barak, Lazovic, Ilic, Bessa, Tameze, Hongla. Attaccanti: Kalinic, Caprari, Lasagna, Cancellieri, Ragusa, Simeone. L'articolo proviene da Calcio News 24.

