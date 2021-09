Convocati Cagliari per la sfida all’Empoli: torna Strootman (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il tecnico del Cagliari Walter Mazzarri ha diramato la lista dei 23 Convocati per la gara di stasera contro l’Empoli Il tecnico del Cagliari, Walter Mazzarri, ha convocato 23 giocatori per la partita di questa sera contro l’Empoli all’Unipol Domus. tornano a disposizione Diego Godin e Kevin Strootman; mancano lo squalificato Gabriele Zappa e l’infortunato Damir Ceter. Portieri: Aresti, Cragno, Radunovic Difensori: Altare, Bellanova, Caceres, Carboni, Ceppitelli, Dalbert, Godin, Lykogiannis, Walukiewicz Centrocampisti: Deiola, Grassi, Marin, Nandez, Oliva, Pereiro, Strootman Attaccanti: Farias, Joao Pedro, Keita, Pavoletti L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il tecnico delWalter Mazzarri ha diramato la lista dei 23per la gara di stasera contro l’Empoli Il tecnico del, Walter Mazzarri, ha convocato 23 giocatori per la partita di questa sera contro l’Empoli all’Unipol Domus.no a disposizione Diego Godin e Kevin; mancano lo squalificato Gabriele Zappa e l’infortunato Damir Ceter. Portieri: Aresti, Cragno, Radunovic Difensori: Altare, Bellanova, Caceres, Carboni, Ceppitelli, Dalbert, Godin, Lykogiannis, Walukiewicz Centrocampisti: Deiola, Grassi, Marin, Nandez, Oliva, Pereiro,Attaccanti: Farias, Joao Pedro, Keita, Pavoletti L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : I convocati di #Mazzarri - Calcio_Casteddu : ??? #Godin e #Strootman a disposizione ?Ecco la lista dei 23 convocati per stasera ?? #CagliariEmpoli ore 20.45… - CalcioNapoli24 : - fantapiu3 : #Cagliari: ritornano tra i convocati due big #fantacalcio #campionato #calciomercato #consiglifantacalcio… - Fantacalcio : Cagliari, i convocati per l'Empoli: due recuperi per Mazzarri -

Ultime Notizie dalla rete : Convocati Cagliari Convocati Cagliari: ci sono Godin e Strootman Commenta per primo Sono 23 i convocati di Walter Mazzarri per la sfida che vedrà il Cagliari affrontare in casa l'Empoli . Ecco l'elenco completo: Altare, Aresti, Bellanova, Caceres, Carboni, Ceppitelli, Cragno, Dalbert, Deiola, ...

Volley, regolamento Mondiali U21 2021: la formula, come funziona ... Pool A a Cagliari, Pool B a Sofia, Pool C a Carbonaia, Pool D a Sofia. IL PROGRAMMA: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE IL CALENDARIO DELL'ITALIA: DATE, ORARI E TV GLI AZZURRINI CONVOCATI LA ...

I convocati Cagliari Calcio Roma, caccia al vice-Karsdorp: Mourinho pesca dallo United Mourinho avrebbe richiesto un'alternativa di livello al terzino olandese Karsdorp: il tecnico portoghese pensa ad un suo connazionale di proprietà del Manchester United ...

Cagliari, i convocati per l’Empoli: tornano Godin e Strootman, fuori Zappa Sono stati comunicati i convocati del Cagliari per la sfida di stasera contro l'Empoli: tornano a disposizione Godin e Strootman, mentre non è presente nella lista lo squalificato Zappa ...

Commenta per primo Sono 23 idi Walter Mazzarri per la sfida che vedrà ilaffrontare in casa l'Empoli . Ecco l'elenco completo: Altare, Aresti, Bellanova, Caceres, Carboni, Ceppitelli, Cragno, Dalbert, Deiola, ...... Pool A a, Pool B a Sofia, Pool C a Carbonaia, Pool D a Sofia. IL PROGRAMMA: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE IL CALENDARIO DELL'ITALIA: DATE, ORARI E TV GLI AZZURRINILA ...Mourinho avrebbe richiesto un'alternativa di livello al terzino olandese Karsdorp: il tecnico portoghese pensa ad un suo connazionale di proprietà del Manchester United ...Sono stati comunicati i convocati del Cagliari per la sfida di stasera contro l'Empoli: tornano a disposizione Godin e Strootman, mentre non è presente nella lista lo squalificato Zappa ...