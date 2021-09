Conte risponde a Fedez: «Giusta la protesta degli artisti. Alzare la capienza al 100% per eventi culturali e sportivi» – Il video (Di mercoledì 22 settembre 2021) Giuseppe Conte dà ragione a Fedez. Il rapper, insieme ad altri colleghi musicisti e artisti, aveva criticato le immagini dei comizi affollati per le elezioni amministrative. Le folle raccolte sotto ai palchi dei politici in campagna elettorale sono state definite da Fedez uno «schiaffo» in faccia alle famiglie dei lavoratori dello spettacolo. Il riferimento è andato in particolare alle immagini di Conte a Cosenza, condivise dallo stesso ex premier sui suoi social, che mostrano centinaia di persone ammassate e spesso senza mascherina. «Mi rivolgo a te e agli artisti che stanno lamentando le restrizioni in vigore» per cinema, teatri e concerti, «mentre i politici affollano le piazze», ha detto Conte in un video pubblicato sui suoi social. «Non va bene, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 settembre 2021) Giuseppedà ragione a. Il rapper, insieme ad altri colleghi musicisti e, aveva criticato le immagini dei comizi affollati per le elezioni amministrative. Le folle raccolte sotto ai palchi dei politici in campagna elettorale sono state definite dauno «schiaffo» in faccia alle famiglie dei lavoratori dello spettacolo. Il riferimento è andato in particolare alle immagini dia Cosenza, condivise dallo stesso ex premier sui suoi social, che mostrano centinaia di persone ammassate e spesso senza mascherina. «Mi rivolgo a te e agliche stanno lamentando le restrizioni in vigore» per cinema, teatri e concerti, «mentre i politici affollano le piazze», ha dettoin unpubblicato sui suoi social. «Non va bene, ...

Advertising

giorgio_gori : Salvini che dice sì alle centrali nucleari “nei centri storici”, Conte che gli risponde “Vada in Francia”… Possibil… - FBiasin : #Fedez attacca #Conte che a sua volta risponde a #Fedez dicendo che ha ragione nell'attaccare #Conte. È tutto straordinario. - ivanscalfarotto : Davanti a una posizione politica chiara -non era Conte la persona più indicata a governare in questo momento straor… - ronzidante : RT @con_la_J: @Fedez dice che i comizi dei politici gremiti cozzano con i concerti vuoti degli artisti. @GiuseppeConteIT ci da ragione e ri… - con_la_J : @Fedez dice che i comizi dei politici gremiti cozzano con i concerti vuoti degli artisti. @GiuseppeConteIT ci da ra… -