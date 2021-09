Conferenza stampa Hysaj: «Volevo venire alla Lazio, Sarri è stato un motivo in più» (Di mercoledì 22 settembre 2021) Conferenza stampa Hysaj: le parole del terzino albanese alla vigilia della sfida con il Torino. Le sue dichiarazioni Elseid Hysaj ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Torino. Le sue dichiarazioni. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI CRESCITA SUA E DI Sarri – «Siamo un po’ più maturi sotto tanti punti di vista. Entrambi siamo andati a fare anche le nostre esperienze fuori. Il mister lo vedo carico e ancora più motivato. Vedo che gli piace lavorare con la Lazio». Sarri motivo IN PIÙ PER venire – «Sicuramente è stato un motivo in più, ma già avevo idea di venire alla ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 settembre 2021): le parole del terzino albanesevigilia della sfida con il Torino. Le sue dichiarazioni Elseidha parlato invigilia della sfida con il Torino. Le sue dichiarazioni. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI CRESCITA SUA E DI– «Siamo un po’ più maturi sotto tanti punti di vista. Entrambi siamo andati a fare anche le nostre esperienze fuori. Il mister lo vedo carico e ancora più motivato. Vedo che gli piace lavorare con la».IN PIÙ PER– «Sicuramente èunin più, ma già avevo idea di...

Advertising

OfficialASRoma : ??? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho alla vigilia di #RomaUdinese #ASRoma - juventusfc : Questa era l'ultima risposta di Mister Allegri in conferenza stampa. Report, come sempre, fra poco sul nostro sito.… - capuanogio : #Allegri ha ripetuto in spogliatoio la stessa sfuriata fatta in conferenza stampa, la squadra ha ascoltato in silen… - ManagemantE : RT @OfficialASRoma: 'Dobbiamo trasformare la tristezza in motivazione' Le parole di José Mourinho in conferenza stampa ?? - heronimo1964 : @__Willi__74 @Mussmauer Se ascolti tutta la conferenza stampa lo esclude categoricamente lo stesso Mister e non cre… -