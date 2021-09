Conferenza stampa D’Aversa: «Napoli? Sembra non avere punti deboli» (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roberto D’Aversa, allenatore blucerchiato, ha parlato alla vigilia di Sampdoria Napoli: le sue dichiarazioni in Conferenza stampa Vigilia di campionato per la Sampdoria che, domani, affronterà il Napoli. In Conferenza stampa ha parlato Roberto D’Aversa, tecnico dei blucerchiati. Le sue dichiarazioni. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI Napoli – «Mister Spalletti sta facendo un grandissimo lavoro. Hanno la miglior difesa e sono la squadra che ha tirato di più in porta in questo avvio di campionato. Hanno la miglior difesa. Parlano di sacrificio, spirito di gruppo. Vista così, sembrerebbe una squadra senza punti deboli ma noi dovremo essere bravi a scoprire qualche lacuna nella loro organizzazione ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roberto, allenatore blucerchiato, ha parlato alla vigilia di Sampdoria: le sue dichiarazioni inVigilia di campionato per la Sampdoria che, domani, affronterà il. Inha parlato Roberto, tecnico dei blucerchiati. Le sue dichiarazioni. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI– «Mister Spalletti sta facendo un grandissimo lavoro. Hanno la miglior difesa e sono la squadra che ha tirato di più in porta in questo avvio di campionato. Hanno la miglior difesa. Parlano di sacrificio, spirito di gruppo. Vista così, sembrerebbe una squadra senzama noi dovremo essere bravi a scoprire qualche lacuna nella loro organizzazione ...

