Concacaf League, il vicepresidente del Suriname in campo a 60 anni (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ha dell’incredibile quanto accaduto in Centro America, in occasione della Concacaf League. Il vicepresidente del Suriname Ronnie Brunswijk, 60 anni, si è auto schierato in occasione di una partita dell’Inter Moengotapoe. Ex soldato ribelle diventato politico, Brunswijk è proprietario del club e ha scelto di guidare la squadra nell’ultima partita contro l’Olimpia, con tanto di fascia di capitano. Il politico è sceso in campo nello stadio che porta il suo nome, il Ronnie Brunswijkstadion, ma è uscito dopo solo 54 minuti con la sua squadra già sotto per 3-0. La Concacaf League è una competizione annuale a eliminazione diretta che comprende squadre dell’America Centrale e dei Caraibi, con la costaricana Alajuelense, attuale detentrice del trofeo. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ha dell’incredibile quanto accaduto in Centro America, in occasione della. IldelRonnie Brunswijk, 60, si è auto schierato in occasione di una partita dell’Inter Moengotapoe. Ex soldato ribelle diventato politico, Brunswijk è proprietario del club e ha scelto di guidare la squadra nell’ultima partita contro l’Olimpia, con tanto di fascia di capitano. Il politico è sceso innello stadio che porta il suo nome, il Ronnie Brunswijkstadion, ma è uscito dopo solo 54 minuti con la sua squadra già sotto per 3-0. Laè una competizione annuale a eliminazione diretta che comprende squadre dell’America Centrale e dei Caraibi, con la costaricana Alajuelense, attuale detentrice del trofeo. ...

