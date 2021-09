Come si chiamerà la figlia della principessa Beatrice? Partono le scommesse dei bookmakers (Di mercoledì 22 settembre 2021) Quando si parla delle figlie del principe Andrea e di Sarah Ferguson la prevedibilità trova poco riscontro. Lo sanno bene i bookmakers britannici che hanno scatenato la fantasia per scommettere sul nome che la principessa Beatrice darà alla piccola nata qualche giorno fa. Le scommesse si dividono tra i nomi reali tradizionali, tra cui un … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 22 settembre 2021) Quando si parla delle figlie del principe Andrea e di Sarah Ferguson la prevedibilità trova poco riscontro. Lo sanno bene ibritannici che hanno scatenato la fantasia per scommettere sul nome che ladarà alla piccola nata qualche giorno fa. Lesi dividono tra i nomi reali tradizionali, tra cui un … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Ultime Notizie dalla rete : Come chiamerà 'La visione di Peccioli' alla Biennale di Venezia L'evento, in programma alle 15, si chiamerà 'La visione di Peccioli', con un sottotitolo che dice ... A spiegare come, poi, arriva Antonella Soldaini, storia dell'arte la cui intervista racconta come ...

Beatrice di York, idee sul nome del figlia (con un possibile omaggio all'Italia) Una consuetudine di casa Windsor che, anche stavolta, apre il campo ai bookmakers : "Provate a indovinare come si chiamerà i l nuovo royal baby", scrivono quelli di Ladbrokes , una nota società di ...

Beatrice di York: la Royal Baby si chiamerà come la zietta Eugenia. O... AMICA - La rivista moda donna L'evento, in programma alle 15, si'La visione di Peccioli', con un sottotitolo che dice ... A spiegare, poi, arriva Antonella Soldaini, storia dell'arte la cui intervista racconta...Una consuetudine di casa Windsor che, anche stavolta, apre il campo ai bookmakers : "Provate a indovinaresii l nuovo royal baby", scrivono quelli di Ladbrokes , una nota società di ...