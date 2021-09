Come prima, meno di prima: il Censis: «Solo la metà degli italiani tornerà ai consumi pre-Covid» (Di mercoledì 22 settembre 2021) «Solo il 48,2 per cento degli italiani tornerà a usare il reddito Come prima dell’emergenza, il 31,8 risparmierà di più, il 9 per cento consumerà di più e l’11 è indeciso». È questo il profilo del consumatore italiano post-pandemia delineato dal rapporto “La sostenibilità sostenibile“, presentato oggi da Edison e Censis. In questo clima – spiega il documento – «il consumatore decide Come muoversi non Solo pensando al prezzo ma riconoscendo i valori che un’impresa incarna e la qualità dei rapporti che instaura con i clienti». È il presupposto per una spesa consapevole basata su una quadruplice motivazione, di ordine ecologista, etica, patriottica e sociale. Gli italiani sono cioè disposti a spendere di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 settembre 2021) «il 48,2 per centoa usare il redditodell’emergenza, il 31,8 risparmierà di più, il 9 per cento consumerà di più e l’11 è indeciso». È questo il profilo del consumatore italiano post-pandemia delineato dal rapporto “La sostenibilità sostenibile“, presentato oggi da Edison e. In questo clima – spiega il documento – «il consumatore decidemuoversi nonpensando al prezzo ma riconoscendo i valori che un’impresa incarna e la qualità dei rapporti che instaura con i clienti». È il presupposto per una spesa consapevole basata su una quadruplice motivazione, di ordine ecologista, etica, patriottica e sociale. Glisono cioè disposti a spendere di ...

