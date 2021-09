Come le fake news si diffondono più velocemente del covid (Di mercoledì 22 settembre 2021) Come si prepara e si diffonde una fake news a proposito della vaccinazione anti-covid-19? Nei giorni scorsi avevo letto di una paziente in attesa di un intervento chirurgico che aveva preteso di non essere sottoposta in nessun caso a trasfusione per non rischiare di ricevere sangue di un donatore vaccinato. La cosa mi aveva sorpreso perché mi risultava che solo certe sette religiose rifiutassero le trasfusioni per motivi di principio, mentre mi era parsa eccessiva la preoccupazione di quella signora, soprattutto se quella terapia era necessaria per la sua salute. In realtà non mi ero reso conto che anche nella follia spesso c’è una logica. Se una persona pensa che il vaccino sia veleno tanto da non volerlo assumere in proprio, è comprensibile che rifiuti di essere ‘’contagiata’’ dal sangue ‘’malato’’ di un’altra, ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 22 settembre 2021)si prepara e si diffonde unaa proposito della vaccinazione anti--19? Nei giorni scorsi avevo letto di una paziente in attesa di un intervento chirurgico che aveva preteso di non essere sottoposta in nessun caso a trasfusione per non rischiare di ricevere sangue di un donatore vaccinato. La cosa mi aveva sorpreso perché mi risultava che solo certe sette religiose rifiutassero le trasfusioni per motivi di principio, mentre mi era parsa eccessiva la preoccupazione di quella signora, soprattutto se quella terapia era necessaria per la sua salute. In realtà non mi ero reso conto che anche nella follia spesso c’è una logica. Se una persona pensa che il vaccino sia veleno tanto da non volerlo assumere in proprio, è comprensibile che rifiuti di essere ‘’contagiata’’ dal sangue ‘’malato’’ di un’altra, ...

paoliblu : @myrtamerlino Fake news! Basta con il medicinale da cavalli!!! Sono le sue ad essere fake news!! Ivermectina è medi… - gius3pp3_ru0770 : @myrtamerlino Parli proprio te delle fake news?!? Sei la prima a diffondere idiozie e menzogne, vergognati tu ed i servi come te!!! - coriolano2011 : @HuffPostItalia Non è una fake c'è scritto su ema cdc aifa siete ciechi o in cattiva fede come è certo che siete - MMaXXprIIme : @HuffPostItalia Senza giornalai come voi non esisterebbero fake news - HuffPostItalia : Come le fake news si diffondono più velocemente del covid -