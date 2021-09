Colombia | cinque soldati uccisi in attentato nel nord

(Di mercoledì 22 settembre 2021)ni sono morti e altrisono rimasti feriti in una imboscata compiuta da uomini armati a Puerto Libertador, nel dipartimento settentrionale di Córdoba. Lo riferisce la ...

soldati colombiani sono morti e altrisono rimasti feriti in una imboscata compiuta da uomini armati a Puerto Libertador, nel ...il più importante gruppo di narcotrafficanti della,...Almeno 70mila migranti , 13mila dei quali bambini, hanno attraversato quest'anno la foresta del Dariénche separa lada Panama, quanti ne sono passati negli ultimianni. Il dato è ...Cinque soldati colombiani sono morti e altri cinque sono rimasti feriti in una imboscata compiuta da uomini armati a Puerto Libertador, nel dipartimento settentrionale di Córdoba. Lo riferisce la radi ...Latitante dal 2004, ricercato per traffico di droga e produzione di sostanze stupefacenti. Era legato al cartello di Cali ...