Clima | perché i soldi europei rischiano di essere un incentivo all’immutato sistema industriale

(Di mercoledì 22 settembre 2021) L’ultimo venerdì di ottobre, il 29, una mobilitazione contro il global warming partirà dagli Atenei italiani per coinvolgere tutti i cittadini su tre obiettivi concreti, in occasione dell’apertura, il successivo 1° novembre, di COP 26 a Glasgow. 1) La “linea del Piave”tica sia il 2025, anno sul quale traguardare obiettivi e piani di governo impegnandoci ogni giorno per la loro realizzazione; 2) Attuare la raccomandazione Ue del “40%” di rinnovabili; cioè in Italia, almeno 28 GW di solare ed eolico entro quella data; 3) Un cambio immediato di rotta del gruppo dirigente Eni, affinché il 25% di riduzione di emissioni in atmosfera (CO2 E CH4) sia realizzato non oltre il 2025. In queste ultime settimane, mentre l’accelerazione, e l’aggravarsi, della crisitica ancora non diventava priorità del discorso pubblico, è piombato come una mazzata il VI ...