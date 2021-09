Cividale-Castelmonte | Liber tra gli iscritti

Leggi su udine20

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Cresce l’attesa per la, cronoscalata organizzata dalla scuderia Red White in programma da venerdì 1 a domenica 3 ottobre. Al momento sono un centinaio i piloti che hanno dato la propria adesione alla gara e, tra questi, spicca la presenza di Federico, veronese classe 1978, già cinque volte vincitore della corsa. Su Gloria C8P Evo, esemplare spinto da un motore di 1600 cc di derivazione motociclistica, si è imposto lungo i tornanti friulani nel 2013, nel 2015 e per tre volte di fila dal 2017 al 2019, dando sempre spettacolo. Indubbiamente sarà uno dei protagonisti della 44esima edizione della kermesse, aperta ad auto moderne e storiche e valida per cinque campionati: il Trofeo Italiano Velocità Montagna (TIVM), il Campionato Sloveno, il campionato del Centro Europa (FIA CEZ), il Campionato del Friuli Venezia ...