Cinghiali per le strade della Capitale, Patuanelli: "E' emergenza del Paese, non solo di Roma" (Di mercoledì 22 settembre 2021) Avvistati questa volta davanti ad un asilo nido in zona Roma nord. Il ministro per le Politiche agricole al Question time: dobbiamo evitare danni ai privati

matteosalvinimi : Via Trionfale, nel cuore di Roma… Una famiglia di cinghiali passeggia tranquillamente tra le auto e le persone. Que… - Agenzia_Ansa : VIDEO | Un'intera famiglia di cinghiali passeggia tra le auto e sui marciapiedi a Roma. I dodici esemplari non eran… - carlogubi : E per non farmi mancare niente firmo anche il referendum contro la caccia, portando nel cuore il mio amico don Fran… - igorbrickil5S : @boborock55 @ale_dibattista Per i cinghiali nelle altre grandi città italiane non ci sono. Mammamia che pirloni girano a Roma. - TerenceMckenn16 : @CarloCalenda @nzingaretti @virginiaraggi Se per lei i problemi di roma sono i cinghiali non ha capito un cazzo! -