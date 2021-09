Cinema: muore a 57 anni Willie Garson, star di Sex and the City (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set. (Adnkronos) - Willie Garson, è morto all'età di 57 anni. Lo ha fatto sapere il figlio senza spiegare la causa del decesso dell'attore famoso per aver interpretato in ‘Sex and the City' Stanford Blatch, l'amico intimo e confidente di Carrie Bradshaw interpretata da Sarah Jessica Parker. Recentemente aveva lavorato alla serie spin-off ‘And Just Like That'. Nato William Garson Paszamant nel New Jersey nel 1964, Garson aveva studiato teatro e aveva conseguito un master in belle arti alla Yale School of Drama. Ha interpretato piccoli ruoli in diverse serie televisive popolari negli anni '80, tra cui Cheers, Family Ties e LA Law. È anche apparso in alcuni programmi di successo degli anni '90 come The X-Files, Boy Meets World e Friends. Nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set. (Adnkronos) -, è morto all'età di 57. Lo ha fatto sapere il figlio senza spiegare la causa del decesso dell'attore famoso per aver interpretato in ‘Sex and the' Stanford Blatch, l'amico intimo e confidente di Carrie Bradshaw interpretata da Sarah Jessica Parker. Recentemente aveva lavorato alla serie spin-off ‘And Just Like That'. Nato WilliamPaszamant nel New Jersey nel 1964,aveva studiato teatro e aveva conseguito un master in belle arti alla Yale School of Drama. Ha interpretato piccoli ruoli in diverse serie televisive popolari negli'80, tra cui Cheers, Family Ties e LA Law. È anche apparso in alcuni programmi di successo degli'90 come The X-Files, Boy Meets World e Friends. Nel ...

