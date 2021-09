Cinema e teatri, serve un passo in avanti. Franceschini: “Ci sono le condizioni per superare i limiti di capienza sia all’aperto che al chiuso” (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Il settore della cultura ha attraversato un deserto e la ripartenza vera è necessaria”. E’ quanto ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini, nel corso del Question Time alla Camera a parlando delle restrizioni imposte a Cinema e teatri. “Il settore – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo – ha accettato in questi mesi le regole rigide che l’emergenza ha imposto, ora è il momento di fare un passo avanti”. “A giorni – ha aggiunto Franceschini – il Cts dovrà esprimersi e domani avrò una audizione con il Cts e cercherò di spiegare le ragioni che consentono di fare questo passo avanti. Naturalmente la decisione sarà collegiale anche in base ai dati epidemiologici”. “La mia posizione – ha aggiunto il ministro – è nota e credo che alla luce ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Il settore della cultura ha attraversato un deserto e la ripartenza vera è necessaria”. E’ quanto ha detto il ministro della Cultura, Dario, nel corso del Question Time alla Camera a parlando delle restrizioni imposte a. “Il settore – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo – ha accettato in questi mesi le regole rigide che l’emergenza ha imposto, ora è il momento di fare un”. “A giorni – ha aggiunto– il Cts dovrà esprimersi e domani avrò una audizione con il Cts e cercherò di spiegare le ragioni che consentono di fare questo. Naturalmente la decisione sarà collegiale anche in base ai dati epidemiologici”. “La mia posizione – ha aggiunto il ministro – è nota e credo che alla luce ...

