Cimolai Architectural si aggiudica i lavori per 10 milioni di euro per rivestimenti metallici e vetrati della stazione di Mons in Belgio (Di mercoledì 22 settembre 2021) Cimolai Architectural si aggiudica i lavori per 10 milioni di euro per i rivestimenti metallici e vetrati della stazione di Mons in BelgioPordenone 20 settembre. Cimolai Architectural, l’azienda specializzata in facciate strutturali ed involucri architettonici complessi del gruppo Cimolai nata dalla fusione di CS Facade e Cimolai ASC, si aggiudica i lavori per i rivestimenti metallici e vetrati della stazione di Mons in Belgio, disegnata ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 22 settembre 2021)siper 10diper idiinPordenone 20 settembre., l’azienda specializzata in facciate strutturali ed involucri architettonici complessi del grupponata dalla fusione di CS Facade eASC, siper idiin, disegnata ...

