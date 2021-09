Ciclismo | quanti soldi ha guadagnato l’Italia col bronzo nel Team Relay dei Mondiali? Montepremi bassissimo per Ganna e compagni

(Di mercoledì 22 settembre 2021)ha conquistato la medaglia dineldei2021 di. Gli azzurri sono riusciti a salire sul terzo gradino del podio della crono-staffetta mista per appena cinque centesimi, beffando la Svizzera per davvero un battito di ciglio. Si è trattato di un vero e proprio colpo gobbo da parte della Nazionale, che torna così a casa con un alloro al collo dopo il quarto posto di due anni fa, quando la Gran Bretagna ebbe la meglio per soltanto due secondi. Filippo, Edoardo Affini e Matteo Sobrero sono stati impeccabili nella prima parte riservata ai terzetti maschili e hanno infatti chiuso la loro frazione con il miglior tempo. Elisa Longo Borghini, Elena Cecchini e Marta Cavalli hanno invece faticato un po’ di più, subendo il sorpasso ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo quanti

OA Sport

I tanti campioni delche hanno già comunicato la loro partecipazione, dopo il podio firma, sfileranno per il centro cittadino dove verranno accolti con entusiasmo da appassionati e da ...... la regolazione della luminosità , e lo stand - by (doposecondi si spegne il display). Come ... la corsa indoor e oudoor, la camminata indoor e outdoor, il, la cyclette, il vogatore, lo ...L'Italia ha conquistato la medaglia di bronzo nel Team Relay dei Mondiali 2021 di ciclismo. Gli azzurri sono riusciti a salire sul terzo gradino del podio della crono-staffetta mista per appena cinque ...Grande spavento in occasione dei Mondiali di ciclismo nelle Fiandre a causa di un incidente che ha visto coinvolte le ragazze della nazionale ...