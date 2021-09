(Di mercoledì 22 settembre 2021) Immaginate il poliziotto corrotto Dean Keaton dei dei "Soliti sospetti" nella campagna emiliana: basta une si trasforma in Enzo Ferrari . Ecco la magia del cinema ed ecco arrivati a Cento un ...

E così sono ripartite, dopo tre anni dal primo, le riprese del film " Lamborghini ", la pellicola dedicata alla vita dell'icona dell'industria automobilistica nata a Renazzo nel 1916, che portò ...Palermo - Dopo Agrigento, il set super blindato di 'Makari' sta girando in questi giorni allo Stabilimento di Mondello, negli interni dell'ex Charleston. Sono i primidella seconda stagione della serie Palomar, tratta dai gialli di Gaetano Savatteri per la regia di Michele Soavi. Davanti alle terrazze sono stati avvistati il protagonista Claudio Gioè e il suo '...Ciak, si gira: è la leggenda Lamborghini. Ripartite da Cento le riprese del film sul fondatore della casa del Toro. Due star: Frank Grillo e Gabriel Byrne.Giovani giunti da Pistoia arrestati in flagrante dopo l’ennesimo furto alle auto parcheggiate nei pressi della spiaggia ...