Chicago Med 5 | trama 3^ puntata 23 settembre | April tradisce Choi?

(Di mercoledì 22 settembre 2021)Med 5 torna domani 23con una nuovacomposta da tre episodi intitolati rispettivamente Cosa ci riserverà il futuro?, Il peso delle decisioni e Non riesco ad immaginare il futuro. Lainerenti questi episodi rivelano cheSexton si sentirà profondamente attratta dal nuovo medico Marcel Crockett ed arriverà a scambiarsi un bacio con lui tradendo di fatto il suo compagno Ethan. Nel frattempo, Maggie Lockwood durante uno dei cicli di chemioterapia a cui si sottopone, conoscerà un uomo di nome Ben con il quale intraprenderà una sincera amicizia e quando scoprirà che potrebbe morire, prenderà una decisione inattesa. Infine, Natalie Manninger ritroverà la memoria e dirà a Will di amarlo, ma riceverà una risposta inaspettata da parte ...

Ultime Notizie dalla rete : Chicago Med

Chicago Med 5/ Anticipazioni primi episodi oggi, 9 settembre: Natalie e Will...