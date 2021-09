Chiara Martegiani | chi è la dottoressa De Zan in l’ispettore Coliandro

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Martegiani

Insieme ad Aurora (), la figlia di De Zan, Coliandro dà inizio alle sua personali indagini, che lo porteranno a scoprire la vera identità del mandante: si tratta di Michele Di ...Iscriviti alla newsletter Troveremo poi alcune nuove interpreti femminili che si alterneranno in ogni episodio: Sabrina Impacciatore (che interpreterà Thea in Intrigo Maltese),, ...Chiara Martegiani: chi è l'attrice de 'L'ispettore Coliandro', la fiction in onda su RaiDue in prima serata mercoledì 22 settembre.Il 22 settembre 2021, su Raidue, va in onda la prima puntata de L’Ispettore Coliandro 8, ottava stagione della fortunata serie tv tratta dal personaggio scritto da Carlo Lucarel ...