“Chi ha rapito Eitan non merita compassione”. Il quotidiano israeliano Haaretz si schiera con gli italiani (Di mercoledì 22 settembre 2021) I presunti sequestratori di Eitan Biran “non meritano la nostra compassione”. Così s’intitola un commento pubblicato dal sito di Haaretz che attacca le interviste televisive “piene di empatia” fatte questo week end ai Peleg, i nonni materni del bambino, “persone che non meritano una briciola di comprensione”.L’articolo si scaglia contro le domande “ridicole” o “irrilevanti” poste ai due nonni. Sia l’emittente Channel 12 che Channel 13 hanno chiesto se i Peleg non temevano che un giorno il bambino avrebbe scoperto, digitando su Google, i dettagli della battaglia sulla sua custodia. LEGGI ANCHE "Eitan viene tenuto dai nonni come il detenuto di una prigione di Hamas". La drammatica denuncia dello zio Eitan, la Procura indaga per rapimento. Ma il ministro degli ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 settembre 2021) I presunti sequestratori diBiran “nonno la nostra”. Così s’intitola un commento pubblicato dal sito diche attacca le interviste televisive “piene di empatia” fatte questo week end ai Peleg, i nonni materni del bambino, “persone che nonno una briciola di comprensione”.L’articolo si scaglia contro le domande “ridicole” o “irrilevanti” poste ai due nonni. Sia l’emittente Channel 12 che Channel 13 hanno chiesto se i Peleg non temevano che un giorno il bambino avrebbe scoperto, digitando su Google, i dettagli della battaglia sulla sua custodia. LEGGI ANCHE "viene tenuto dai nonni come il detenuto di una prigione di Hamas". La drammatica denuncia dello zio, la Procura indaga per rapimento. Ma il ministro degli ...

Advertising

SecolodItalia1 : “Chi ha rapito Eitan non merita compassione”. Il quotidiano israeliano Haaretz si schiera con gli italiani… - dany3laf : Per i giudici e la procura nessuno di chi aveva un movente ha rapito Denise, ok, ma allora questa bambina che fine ha fatto? #ore14 - Tucidide5 : @OrioliPaolo ???????? O Signur chi lo ha rapito? Le Brigate della Verità o l'esercito della Salvezza o porca puttena che notiziona - CinziaMad : Denise ma chi ha rapito,???gli alieni???? - CarlosGraziosi : @OrioliPaolo rapito? e chi lo vole???? magariii! -