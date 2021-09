Chi ha incastrato Jessica Rabbit in quell'impermeabile? Disney le nasconde le curve e disinnesca la...

(Di mercoledì 22 settembre 2021) La fatalona, modellata sull'icona Rita Hayworth non c'è più. O forse sì, c'è ancora, ma non si vede, fasciata da un professionale trench da investigatore che devia la vista sul volto e - se ci sono e ...

... non solo look: la moglie bellona anni '80, diventa manager del terzo millennio Sofia Francioni Ho visto per la prima volta "haRoger Rabbit" all'università, avevo 24 anni. Un ...La femme fatale del filmhaRoger Rabbit? è infatti da parecchi anni tra i protagonisti dell'attrazione Roger Rabbit's Car Toon Spin , dove il celebre coniglio si ritrova a sgominare i ...Anche Jessica Rabbit finisce nel tritacarne del politically correct. E' notizia di questi giorni che la Disney abbia avviato un processo di restyling del look dell'investrigratrice di "Chi ha incastra ...Jessica Rabbit è stata eliminata dall'attrazione "Car Toon Spin” di Roger Rabbit a Disneyland in California, ma presto sarà ridisegnata ...