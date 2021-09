Chi è Salvatore Duccamelia | il fidanzato della bellissima Maryna

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Fisico atletico, capelli castani, occhi scuri e quei tratti tipicamente mediterranei. Lui si chiamaed è ildi una grande star del web. Di chi stiamo parlando? Di Marina Valdemoro Maino alias, l’influencer delle parodie e delle imitazioni che ha incantato milioni di followers. La sua eclettica carriera ha inizio su Facebook per passare in seguito su Tik Tok e Youtube. Sulla piattaforma di video dove ha ben un milione di follower, Marina Valdemoro Maino, in arte, si cimenta in challenge, prove make up, sketch, vlog, cover ma anche musica originale, conquistandosi con talento e impegno un posto meritatissimo nell’olimpo delle web personalities più apprezzate d’Italia con oltre 5 milioni di follower complessivi. Appassionata sin da piccola di musica, ...