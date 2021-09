Chi è Piero Neri, l’imprenditore che ha conquistato Raffaella Fico (Di mercoledì 22 settembre 2021) Piero Neri è il fidanzato di Raffaella Fico. L’uomo è un noto imprenditore di 45 anni Piero Neri è un imprenditore e non è un volto noto del mondo dello spettacolo. L’uomo di 45 anni ha già conosciuto Pia, la figlia di Raffella Fico, nata dalla precedente relazione tra la showgirl e Mario Balotelli. Pare che la coppia stia già pensando alle nozze, dopo che Raffaella Fico avrà terminato la sua avventura al Grande Fratello Vip 6. I due, come spiega il settimanale Chi stanno insieme da luglio. Lui è l’erede di un’impresa mercantile di Livorno. A raccontare della storia d’amore di Raffaella durante una puntata di Casa Chi era stato il conduttore del Gf Vip, Alfonso Signorini, che in quell’occasione ha svelato: “È fidanzata ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 22 settembre 2021)è il fidanzato di. L’uomo è un noto imprenditore di 45 anniè un imprenditore e non è un volto noto del mondo dello spettacolo. L’uomo di 45 anni ha già conosciuto Pia, la figlia di Raffella, nata dalla precedente relazione tra la showgirl e Mario Balotelli. Pare che la coppia stia già pensando alle nozze, dopo cheavrà terminato la sua avventura al Grande Fratello Vip 6. I due, come spiega il settimanale Chi stanno insieme da luglio. Lui è l’erede di un’impresa mercantile di Livorno. A raccontare della storia d’amore didurante una puntata di Casa Chi era stato il conduttore del Gf Vip, Alfonso Signorini, che in quell’occasione ha svelato: “È fidanzata ...

