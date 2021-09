Chi è il fisico Giorgio Parisi, il primo italiano a entrare nella lista dei migliori scienziati al mondo (Di mercoledì 22 settembre 2021) entrare nella classifica della Clarivate Citation Laureates significa far parte di una cerchia di scienziati tra i più citati al mondo. Il fisico Giorgio Parisi è il primo italiano a farne parte. In molti hanno parlato di questa lista come «anticamera del Nobel» ma è una definizione alquanto fuorviante. Allo stesso modo parlare di Parisi come «candidato al Nobel» non ha molto senso, anche se è più probabile per chi pubblica lavori scientifici di successo ambire a questo prestigioso premio. Attualmente Parisi ricopre diverse cariche di prestigio. È il presidente della classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali presso l’Accademia dei Lincei, è ordinario di Fisica teorica ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 settembre 2021)classifica della Clarivate Citation Laureates significa far parte di una cerchia ditra i più citati al. Ilè ila farne parte. In molti hanno parlato di questacome «anticamera del Nobel» ma è una definizione alquanto fuorviante. Allo stesso modo parlare dicome «candidato al Nobel» non ha molto senso, anche se è più probabile per chi pubblica lavori scientifici di successo ambire a questo prestigioso premio. Attualmentericopre diverse cariche di prestigio. È il presidente della classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali presso l’Accademia dei Lincei, è ordinario di Fisica teorica ...

