Chi è il fidanzato di Jane Alexander? Tutti vogliono saperlo (FOTO)

L'attrice Jane Alexander si è fatta conoscere bene al Grande Fratello Vip, mettendo in campo anche la sua storia. Scopriamo di più sul suo fidanzato. Jane Alexander (GettyImages)Jane Alexander è un'attrice inglese naturalizzata italiana. Ottiene i suoi successi proprio in Italia con magistrali interpretazioni soprattutto sul piccolo schermo. La ricorderemo in Elisa di Rivombrosa, nella serie Il commissario Manara e molte altre. L'ultima sua grande apparizione è stata nella casa del Grande Fratello dove ha vissuto una storia con un altro concorrente Elia Fongaro. Un momento particolare dato che fuori c'era il suo fidanzato Gianmarco Amicarelli. La storia fece molto discutere il pubblico. La conoscenza con Elia Fongaro non è andata a ...

