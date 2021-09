Chi caccia i soldi della campagna elettorale? Solo 1 candidato sindaco risponde alle domande di Anteprima24 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Chi paga il conto? Come è stata finanziata la campagna elettorale delle elezioni comunali di Napoli? Chi sta cacciando i soldi? Per legge, tutti i candidati sindaco e le rispettive liste, al momento della presentazione, devono allegare, tra l’altro, anche i rispettivi bilanci preventivi della loro campagna. Per il consuntivo, invece, se ne riparlerà 30 giorni dopo la chiusura delle urne. Fatto sta che, tranne per un caso, non si percepisce una gran voglia di parlarne da parte dei principali candidati a sindaco di Napoli, tutt’altro. Quel caso positivo nel nome della trasparenza, ad ogni modo, è costituito da Catello Maresca, il candidato del ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Chi paga il conto? Come è stata finanziata ladelle elezioni comunali di Napoli? Chi stando i? Per legge, tutti i candidatie le rispettive liste, al momentopresentazione, devonogare, tra l’altro, anche i rispettivi bilanci preventiviloro. Per il consuntivo, invece, se ne riparlerà 30 giorni dopo la chiusura delle urne. Fatto sta che, tranne per un caso, non si percepisce una gran voglia di parlarne da parte dei principali candidati adi Napoli, tutt’altro. Quel caso positivo nel nometrasparenza, ad ogni modo, è costituito da Catello Maresca, ildel ...

