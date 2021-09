'Chelsea al lavoro per rinnovi Jorginho, Kanté e Mount' (Di mercoledì 22 settembre 2021) LONDRA (Inghilterra) - Il Chelsea campione d'Europa vuole blindare i suoi gioielli . A partire dall'azzurro Jorginho , che in Europa ha vinto anche con la maglia azzurra della Nazionale. Lui è uno dei ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 22 settembre 2021) LONDRA (Inghilterra) - Ilcampione d'Europa vuole blindare i suoi gioielli . A partire dall'azzurro, che in Europa ha vinto anche con la maglia azzurra della Nazionale. Lui è uno dei ...

Advertising

sportli26181512 : '#Chelsea al lavoro per rinnovi #Jorginho, #Kanté e #Mount': Come riportato dall'Evening Standard i Blues avrebbero… - FTB_Champagne : @_enz29 @VaneJuice A mio avviso il lavoro lasciato da Conte è ben visibile per gli anni successivi. Vedo il Chelsea… - GiorgioFacchin4 : @Enzosempreatt @Skysurfer72 Non ho palato di mentalità vincente, ma che x la juve era un ripiego poi guardati le pa… - MarcoYera : Il Chelsea è veramente un carro armato quest'anno. Lavoro enorme di Tuchel. - Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ????Il #Dortmund al lavoro per il post #Haaland : nel mirino un giocatore del #Chelsea ??Ecco il prescelto #LBDV #LeBomb… -