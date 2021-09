Charlene di Monaco, Alberto sempre più vicino alla sua ex Nicole Coste (Di mercoledì 22 settembre 2021) Mentre Charlene di Monaco si trova ancora in Sudafrica, bloccata da mesi per una grave infezione, c’è chi sta già progettando una vita a Palazzo, magari a stretto contatto con Alberto. Si tratta di Nicole Coste, ex fiamma del Principe e madre di suo figlio Alexandre. Nicole Coste e il figlio, che lo scorso 24 agosto ha compiuto 18 anni, sono sempre più presenti nella vita monegasca e nella famiglia Grimaldi. I due si erano già visti ad alcuni importanti eventi a Palazzo, dove Charlene era ovviamente assente per gravi problemi di salute che dallo scorso maggio la costringono a stare a migliaia di chilometri da suo marito e dai gemelli che hanno iniziato la scuola senza la presenza della loro mamma. Dopo 16 anni di silenzio, ... Leggi su dilei (Di mercoledì 22 settembre 2021) Mentredisi trova ancora in Sudafrica, bloccata da mesi per una grave infezione, c’è chi sta già progettando una vita a Palazzo, magari a stretto contatto con. Si tratta di, ex fiamma del Principe e madre di suo figlio Alexandre.e il figlio, che lo scorso 24 agosto ha compiuto 18 anni, sonopiù presenti nella vita monegasca e nella famiglia Grimaldi. I due si erano già visti ad alcuni importanti eventi a Palazzo, doveera ovviamente assente per gravi problemi di salute che dallo scorso maggio la costringono a stare a migliaia di chilometri da suo marito e dai gemelli che hanno iniziato la scuola senza la presenza della loro mamma. Dopo 16 anni di silenzio, ...

