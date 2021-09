Cessione Genoa | tutto fatto per la vendita al fondo americano 777 Partners

(Di mercoledì 22 settembre 2021) È fatta per ladelal777: dopo 18 anni Enrico Preziosi dice basta Dopo oltre diciotto anni, ilcambia padrone. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il presidente Enrico Preziosi ha firmato stamane ladell’intero pacchetto azionario del club rossoblù alstatunitense 777, che a livello calcistico nel calcio europeo detiene già una quota del 6% del Siviglia. Preziosi aveva rilevato il Grifone nell’estate 2003, salvandolo dal fallimento, coprendo con risorse proprie un disavanzo all’epoca di 27 milioni di euro ed evitando così il tracollo finanziario della società. Nelle prossime ore, forse già nella giornata di domani, ci sarà l’annuncio ufficiale della ...

Advertising

Gazzetta_it : Cessione Genoa, è fatta: Preziosi vende al fondo americano 777 Partners #SerieA - TuttoMercatoWeb : - Zicutake : Cessione Genoa, è fatta: Preziosi vende al fondo americano 777 Partners – La Gazzetta dello Sport - Mediagol : Cessione Genoa, c’è la firma: Preziosi vende al fondo americano 777 Partners - tutticonvocati : [??ON AIR] 14:05 @Radio24_news ??#Inter ribalta la partita e vince a Firenze. L'Atalanta c'è ??Cessione #Genoa ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Cessione Genoa

Ilverrà ceduto per una cifra attorno ai 150 milioni di euro, comprensiva dei debiti, al fondo statunitense già detentori di alcune quote di minoranza del Siviglia.Dopo oltre diciotto anni, ilcambia padrone. Da fonte sicura, si è appreso che il presidente Enrico Preziosi ha firmato stamane ladell'intero pacchetto azionario del club rossoblù al fondo statunitense 777 ...Tutto fatto per la cessione del club: restano da capire i dettagli della trattativa e il ruolo che avrà Preziosi all'interno della società ...Dopo oltre diciotto anni, il Genoa cambia padrone. Da fonte sicura, si è appreso che il presidente Enrico Preziosi ha firmato stamane la cessione dell’intero pacchetto azionario del club rossoblù al f ...