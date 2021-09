Cessione Genoa | è fatta | Preziosi vende al fondo americano 777 Partners

Advertising

Dopo oltre diciotto anni, ilcambia padrone. Da fonte sicura, si è appreso che il presidente Enrico Preziosi ha firmato stamane ladell'intero pacchetto azionario del club rossoblù al fondo statunitense 777 ...Commenta per primo La data odierna è da settimane cerchiata in rosso nel calendario del. Oggi dovrebbe infatti essere la giornata decisiva per ladel club più antico d'Italia al fondo 777 Partners. Come ogni trattativa che si rispetti, tuttavia, il condizionale è ...E’ fatta per la cessione società del Genoa, si è dunque interrotta l’era Preziosi che andava acanti da 18 anni. Il club rossoblù è reduce dal pareggio in campionato contro il Bologna, l’avvio in stagi ...É atteso per domani un comunicato ufficiale da parte del Genoa in merito alla cessione societaria al fondo statunitense 777partners ...