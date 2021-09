Ceppaloni | sabato l’evento “Saint John & Friends | musica dal vivo | danza e amicizia”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) –25 settembre alle ore 20:00, al teatro all’aperto Giovanni Paolo II di San Giovanni di, andrà in scena l’eventole denominato “Saintdal”. Manifestazione che si svolgerà nel rispetto delle norme anti covid, fortemente voluta dall’associazione culturale “Green Immersion” che darà a tanti giovani artisti di talento la possibilità di esibirsi in uno scenario affascinante e suggestivo. Prenderanno parte all’evento la band napoletana de “La Terza Classe”, reduce dal tour italiano con Joe Bastianich, e il gruppo bolognese dei “Partico” che ha sostenuto le audizioni per X Factor. Ospite ...