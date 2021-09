Centrodestra, Tajani “gela” Salvini: «A Strasburgo il Ppe non si alleerà mai con i tuoi amici» (Di mercoledì 22 settembre 2021) Centrodestra unito a Strasburgo? No, grazie. Tocca ad Antonio Tajani spegnere ogni possibilità di unire popolari e sovranisti nel Parlamento europeo, così come ancora in mattinata, da Milano, aveva auspicato Matteo Salvini. Per il vicepresidente forzista del Ppe non se ne parla neppure. La sua chiusura è a doppia mandata: «Non è possibile fare un gruppo unico». E neppure dialogare. «Su quali basi – si chiede -? È impossibile per il Ppe dialogare con Alternative fuer Deutschland e Marine Le Pen». Tajani: «Impossibile dialogare con AfD e Rn» AfD e il Rassemblement National di Marine Le Pen fanno parte del gruppo di Identità e Democrazia, di cui la Lega ha la presidenza. Ma quel gruppo è oggetto di un “cordone sanitario” che gli impedisce l’accesso a presidenze e vicepresidenze. Diverso è invece il caso ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 settembre 2021)unito a? No, grazie. Tocca ad Antoniospegnere ogni possibilità di unire popolari e sovranisti nel Parlamento europeo, così come ancora in mattinata, da Milano, aveva auspicato Matteo. Per il vicepresidente forzista del Ppe non se ne parla neppure. La sua chiusura è a doppia mandata: «Non è possibile fare un gruppo unico». E neppure dialogare. «Su quali basi – si chiede -? È impossibile per il Ppe dialogare con Alternative fuer Deutschland e Marine Le Pen».: «Impossibile dialogare con AfD e Rn» AfD e il Rassemblement National di Marine Le Pen fanno parte del gruppo di Identità e Democrazia, di cui la Lega ha la presidenza. Ma quel gruppo è oggetto di un “cordone sanitario” che gli impedisce l’accesso a presidenze e vicepresidenze. Diverso è invece il caso ...

