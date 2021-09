Centrodestra, Salvini: “Federazione? Prendo atto che c’è chi non la vuole. Uniti in Europa e in Italia saremmo più forti” (Di mercoledì 22 settembre 2021) La Federazione del Centrodestra “l’ho proposta nella primavera scorsa, mi sembra che qualcuno non la voglia, e io le cose controvoglia non le impongo a nessuno, né il vaccino né la Federazione. Mi spiace, ne Prendo atto”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini in conferenza stampa, ribandendo il suo “appello” agli alleati “a superare divisioni e steccati” nel Centrodestra L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ladel“l’ho proposta nella primavera scorsa, mi sembra che qualcuno non la voglia, e io le cose controvoglia non le impongo a nessuno, né il vaccino né la. Mi spiace, ne”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteoin conferenza stampa, ribandendo il suo “appello” agli alleati “a superare divisioni e steccati” nelL'articolo proviene da Il FQuotidiano.

Advertising

NicolaPorro : La vera strategia di #Salvini per salvare il centrodestra ?? - infoitinterno : Centrodestra, Salvini: “E’ chiaro che qualcuno non vuole la federazione” - CarrettaNiccolo : La @LegaSalvini in @ConsLomb acquisisce due bravi Consiglieri. Due punti: 1) fino a quando il centrodestra reggerà… - gratacasola : La resa dei conti è vicina! Il Tempo: Riforma del catasto, dal centrodestra un messaggio chiaro: guai a chi tocca l… - Sceptwo : RT @SimoneAlliva: A #Torino domani Paolo Damilano farà un comizio con Giorgia Meloni in piazza Castello. Domenica con Giorgetti. Lunedì con… -

Ultime Notizie dalla rete : Centrodestra Salvini Lega in subbuglio, Salvini deve decidere con chi stare per evitare la scissione ...in corso a Roma in questi giorni è in qualche modo una cartina di tornasole anche per Salvini e lo stato maggiore della Lega. Al congresso partecipa solo Forza Italia tra i partiti del centrodestra ...

La Lega si prende tre consiglieri regionali lombardi di Forza Italia Li ha presentati lo stesso Matteo Salvini questa mattina in una conferenza stampa a Milano. Si ... 'E' una bella giornata, il mio obiettivo è rinsaldare e unire il centrodestra in Italia e in Europa. ...

Centrodestra, Salvini: “Federazione? Prendo atto che c’è chi non la vuole Il Fatto Quotidiano La Lega si prende tre consiglieri regionali lombardi di Forza Italia I nuovi arrivi annunciati alla presenza di Salvini questa mattina a Milano. "Ma non sono in risposta all'addio della Donato", dice il segretario. Si tratta di Alessandro Fermi (presidente del Consigli ...

Salvini sicuro: “A Torino vinceremo e sarà una rivoluzione epocale” TORINO. «Scommetto un caffè che a Torino si vince e sarà una rivoluzione epocale». Il leader della Lega, Matteo Salvini, durante una conferenza stampa a Milano, parla delle amministrative a Torino e c ...

...in corso a Roma in questi giorni è in qualche modo una cartina di tornasole anche pere lo stato maggiore della Lega. Al congresso partecipa solo Forza Italia tra i partiti del...Li ha presentati lo stesso Matteoquesta mattina in una conferenza stampa a Milano. Si ... 'E' una bella giornata, il mio obiettivo è rinsaldare e unire ilin Italia e in Europa. ...I nuovi arrivi annunciati alla presenza di Salvini questa mattina a Milano. "Ma non sono in risposta all'addio della Donato", dice il segretario. Si tratta di Alessandro Fermi (presidente del Consigli ...TORINO. «Scommetto un caffè che a Torino si vince e sarà una rivoluzione epocale». Il leader della Lega, Matteo Salvini, durante una conferenza stampa a Milano, parla delle amministrative a Torino e c ...