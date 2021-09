C’è Elodie sulla prima copertina NFT di Vanity Fair venduta per 25 mila dollari (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ad annunciare la prima copertina NFT Vanity Fair sono stati sia il giornale che Elodie tramite i suoi profili social. Il numero in edicola da oggi prevede – come scrive Elodie su Instagram – «per la prima volta, una cover di @VanityFairitalia che sarà anche un NFT, un’opera d’arte digitale». I Non-Fungible Token stanno entrando in tutti i mondi creativi, dall’arte alla fotografia passando per la stampa, e anche l’Italia – compresa la Coppa Italia – sta facendo la sua parte. LEGGI ANCHE >>> Il video di Charlie Bit My Finger, venduto come NFT, è ancora disponibile La prima copertina NFT Vanity Fair venduta per 25 ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ad annunciare laNFTsono stati sia il giornale chetramite i suoi profili social. Il numero in edicola da oggi prevede – come scrivesu Instagram – «per lavolta, una cover di @italia che sarà anche un NFT, un’opera d’arte digitale». I Non-Fungible Token stanno entrando in tutti i mondi creativi, dall’arte alla fotografia passando per la stampa, e anche l’Italia – compresa la Coppa Italia – sta facendo la sua parte. LEGGI ANCHE >>> Il video di Charlie Bit My Finger, venduto come NFT, è ancora disponibile LaNFTper 25 ...

Advertising

Stefani92272178 : RT @vivodinotte9: Che poi con tutto il rispetto e la stima per elodie. Ma che ca*** c entra lei a presentare mentre c’abbiamo Giulia Salem… - vivodinotte9 : Che poi con tutto il rispetto e la stima per elodie. Ma che ca*** c entra lei a presentare mentre c’abbiamo Giulia… - tuseicomeme : Ma che poi non è questione di non essere pronti .. perch per esempio Elodie cosa c entra ?? mica è una presentatrice… - Tvottiano : @famigliasimpson @enrick81 @AgoCannella @OltreTv @CIAfra73 @napoliforever89 @alessio_gaudino @MiChiamoFranco… - Gioiaste1 : Su Elodie e Federica Pellegrini c'ho preso #leiene -