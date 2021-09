Catena negozi bio paga tamponi a dipendenti no vax, Burioni attacca: "Con me ha chiuso" (Di mercoledì 22 settembre 2021) Stavolta gli strali del virologo Roberto Burioni , docente dell'Università Vita - Salute San Raffaele di Milano, sono indirizzati al colosso del bio italiano NaturaSì, che ha deciso di contribuire al ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 22 settembre 2021) Stavolta gli strali del virologo Roberto, docente dell'Università Vita - Salute San Raffaele di Milano, sono indirizzati al colosso del bio italiano NaturaSì, che ha deciso di contribuire al ...

