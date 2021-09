Castori: «Soddisfatto della prestazione, siamo sulla strada giusta» (Di mercoledì 22 settembre 2021) Fabrizio Castori, tecnico della Salernitana, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro il Verona. Le sue parole Fabrizio Castori, tecnico della Salernitana, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro il Verona. Le sue parole. APPROCCIO – «Abbiamo avuto un approccio ansioso e nervoso per voler sbloccare il risultato. Poi abbiamo fatto 35 minuti nella metà campo avversaria, abbiamo confermato i progressi della partita contro l’Atalanta e abbiamo recuperato una partita con intensità e cuore e con la voglia tipica di una squadra che non vuole perdere. La sconfitta sarebbe stata ingiusta. Sono Soddisfatto della prestazione. siamo sulla strada ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Fabrizio, tecnicoSalernitana, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro il Verona. Le sue parole Fabrizio, tecnicoSalernitana, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro il Verona. Le sue parole. APPROCCIO – «Abbiamo avuto un approccio ansioso e nervoso per voler sbloccare il risultato. Poi abbiamo fatto 35 minuti nella metà campo avversaria, abbiamo confermato i progressipartita contro l’Atalanta e abbiamo recuperato una partita con intensità e cuore e con la voglia tipica di una squadra che non vuole perdere. La sconfitta sarebbe stata in. Sono...

Advertising

ottopagine : Castori: 'Soddisfatto della prestazione. Le critiche? Non me ne frega niente' #Salerno - granatissimi : Castori: 'Soddisfatto della prestazione. Le critiche? Non me ne frega niente' - CalcioNews24 : Le parole del tecnico della #Salernitana #Castori - TuttoSalerno : Castori in conferenza: 'Soddisfatto della prestazione dei ragazzi. Voci sul mio futuro? Mi lascio scivolare le cose… - SolosalernoIt : Castori si ritiene soddisfatto ed ottimista - Solo Salerno -