Castori | ' Salernitana | che cuore! Stiamo crescendo'

SALERNO - Finalmente arriva il primo punto in Serie A per la Salernitana, capace di rimontare il Verona sul 2 - 2 dopo essere andata al riposo con il doppio svantaggio:

SALERNO - Finalmente arriva il primo punto in Serie A per la, capace di rimontare il Verona sul 2 - 2 dopo essere andata al riposo con il doppio ...il tecnico dei campani Fabrizio- ......cambia un solo uomo, con Simy che prende il posto di Djuric in attacco. Nell'Hellas Hongla ... Laè volitiva, ma alla prima vera occasione il Verona passa al 7', sfruttando una bella ...Le parole del tecnico della Salernitana Fabrizio Castori dopo il pareggio contro il Verona, con il primo punto conquistato dalla squadra campana nel campionato di Serie A 2021/2022.Il primo punto della Salernitana in campionato arriva al termine di una partita che sembrava ormai persa. Sotto di due gol nella prima mezz'ora, la squadra di Castori trova la forza per riprendere gli ...