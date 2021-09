Castori: “La squadra ha una grande forza mentale. Stiamo crescendo” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il tecnico della Salernitana, Fabrizio Castori, ha commentato il primo punto conquistato dai granata in campionato. Queste le sue parole: “Sono molto soddisfatto della prestazione dei ragazzi, abbiamo recuperato una partita non facile. Dopo quattro sconfitte consecutive, finire sotto di due gol può far crollare una squadra che non è mentalmente forte. Noi siamo rimasti sempre in partita e ci abbiamo creduto. Questo conferma il miglioramento visto con l’Atalanta. Abbiamo anche allungato la tenuta fisico-atletica. Ci sono segnali estremamente positivi, Stiamo crescendo. Dobbiamo migliorare ancora, ma riusciamo a essere molto più propositivi e pericolosi quando attacchiamo”. Ha allungato il minutaggio anche Ribery. La qualità è indiscutibile, ma anche dal punto della resistenza ha dato un segnale.“Assolutamente sì. Poi ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il tecnico della Salernitana, Fabrizio, ha commentato il primo punto conquistato dai granata in campionato. Queste le sue parole: “Sono molto soddisfatto della prestazione dei ragazzi, abbiamo recuperato una partita non facile. Dopo quattro sconfitte consecutive, finire sotto di due gol può far crollare unache non è mentalmente forte. Noi siamo rimasti sempre in partita e ci abbiamo creduto. Questo conferma il miglioramento visto con l’Atalanta. Abbiamo anche allungato la tenuta fisico-atletica. Ci sono segnali estremamente positivi,. Dobbiamo migliorare ancora, ma riusciamo a essere molto più propositivi e pericolosi quando attacchiamo”. Ha allungato il minutaggio anche Ribery. La qualità è indiscutibile, ma anche dal punto della resistenza ha dato un segnale.“Assolutamente sì. Poi ...

