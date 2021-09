Caso Eitan, lo zio: "I giudici facciano presto, il bambino è in pericolo" (Di mercoledì 22 settembre 2021) Lo scorso 11 settembre il nonno materno, indagato dalla procura di Pavia per sequestro di persona aggravato, lo ha rapito e portato in Israele per farlo crescere secondo la cultura ebraica Leggi su rainews (Di mercoledì 22 settembre 2021) Lo scorso 11 settembre il nonno materno, indagato dalla procura di Pavia per sequestro di persona aggravato, lo ha rapito e portato in Israele per farlo crescere secondo la cultura ebraica

Ultime Notizie dalla rete : Caso Eitan Caso Eitan: lo zio " i giudici facciano presto, il bambino è in pericolo" In attesa della prima udienza a Tel Aviv. Il caso del piccolo Eitan, unico superstite della tragedia del Mottarone, ha sempre più i connotati di una contesa familiare. Lo afferma all'Adnkronos Or Nirko, zio paterno di Eitan e marito di Aya, ...

Italia - Israele, una questione politica. L'opinione di Pennisi Le procedure che si applicano sono le seguenti se, come nel caso del piccolo Eitan, c'è stato un rapimento: ? lo Stato di residenza abituale prima della sottrazione e lo Stato in cui il minore è ...

Caso Eitan: lo zio " i giudici facciano presto, il bambino è in pericolo" Rai News Eitan, il caso diventa sempre più una contesa familiare Il caso del rapimento di Eitan, unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, ha sempre più i connotati di una contesa familiare ...

Caso Eitan, sempre più una contesa tra famiglie Lo scorso 11 settembre il nonno materno, indagato dalla procura di Pavia per sequestro di persona aggravato, lo ha rapito e portato in Israele per farlo crescere secondo la cultura ebraica ...

