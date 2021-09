Cartabellotta Gimbe | “Obiettivo presenza al 100% a scuola è a rischio”

Advertising

Cittadinanzatti : RT @Cartabellotta: Anteprima report @GIMBE 'Sicurezza #COVID19 nelle scuole'. Perchè stupirsi di un numero così elevato di studenti e class… - Ciribini : RT @MilaSpicola: L'intervento di @Cartabellotta per @GIMBE alla presentazione di Cittadinanza Attiva sulla sicurezza nelle scuole. Dice co… - Cassandraromana : @Cartabellotta @GIMBE @Cittadinanzatti E chi si stupisce? Nulla di fondamentale è stato fatto in 18 mesi... Se non… - MilaSpicola : @merlo_grazie @Cartabellotta @GIMBE @vitalbaa @Ciribini @CaBarbati @gloquenzi @ferrazza già, ce ne sono molti di st… - FranceskoNew : RT @Cartabellotta: Anteprima report @GIMBE 'Sicurezza #COVID19 nelle scuole'. Perchè stupirsi di un numero così elevato di studenti e class… -

Ultime Notizie dalla rete : Cartabellotta Gimbe

E la mancanza di interventi strutturali e sistematici sull'aerazione e sui trasporti, solo per indicare un paio di nodi critici evidenziati da Nino, presidente della Fondazione, ...Le conseguenze del caso degli ultra 50enni L'attenzione resta quindi concentrata sugli ultra 50enni che, come ben evidenzia il presidente della FondazioneNino, " rischiano di ...Il piano di somministrazioni della terza dose di vaccino anti Covid è pronto e in alcune Regioni è già partito ...CREMONA - Sono 14 i nuovi positivi al Coronavirus rilevati in provincia di Cremona nell'arco delle ultime 24 ore. In Lombardia sono stati riscontrati 472 casi sui 61.172 tamponi effettuati, per un tas ...