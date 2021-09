Caro - bollette, Di Maio: al prossimo Cdm fondi per fermare gli aumenti (Di mercoledì 22 settembre 2021) 'Sulle tasche dei cittadini non devono pesare costi come quelli degli aumenti in bolletta. Il Movimento 5 stelle lo ha detto dal primo istante e nel prossimo Consiglio dei ministri verranno stanziati ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 22 settembre 2021) 'Sulle tasche dei cittadini non devono pesare costi come quelli degliin bolletta. Il Movimento 5 stelle lo ha detto dal primo istante e nelConsiglio dei ministri verranno stanziati ...

fattoquotidiano : Caro Bollette: la corsa a ostacoli del governo per evitare la stangata. Sul Fatto di domani il nodo dei soldi… - fattoquotidiano : Energia, Giorgetti: “Caro bollette? Giustamente vogliamo un mondo più pulito. Ma la transizione ha un costo e qualc… - carlosibilia : Il caro #bollette va scongiurato immediatamente. Partiamo dalle proposte M5S: intensificare il ricorso ai fondi der… - AnkyBoh : RT @GuidoCrosetto: Per risolvere una parte del problema del caro energia, basterebbe eliminare dalle bollette tutto ciò che non è energia… - AmbaAradam : RT @GuidoCrosetto: Per risolvere una parte del problema del caro energia, basterebbe eliminare dalle bollette tutto ciò che non è energia… -