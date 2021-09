Canoa slalom | Mondiali Bratislava 2021 | due ottavi posti per l’Italia nelle gare a squadre

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Oggi, mercoledì 22 settembre, a(Slovacchia) sono scattati idi: la giornata odierna è stata riservata alleche, come al solito, hanno aperto la rassegna iridata.purtroppo non ha ottenuto medagliedue prove maschili alle quali ha preso parte, raccogliendo altrettanti. Nel kayak maschile Giovanni De Gennaro, Christian De Dionigi e Marcello Beda si classificano all’ottavo posto in 99.14 (4 penalità), a 7.50 dall’oro della Francia, prima in 91.64 (percorso netto). Argento alla Slovacchia, seconda in 93.49 (+1.85, percorso netto), bronzo alla Slovenia, terza in 94.84 (+3.20, 2 penalità). Nella canadese maschile Roberto Colazingari, Flavio Micozzi ...

Oltre 300 atleti provenienti da 45 nazioni entreranno in scena sulle acque di Bratislava, in Slovacchia, per l'ultimo evento della stagione: i Campionati del mondo di canoa slalom, di extreme slalom e di discesa sprint, in programma dal 22 al 26 settembre sul rinnovato canale di Čunovo. Situato sulle rive del Danubio, il canale di Čunovo - lungo 360m, con un dislivello di 7 metri, una larghezza tra i 12 ed i 20 metri ed una portata d'acqua tra i 16 e di 20 metri cubi al secondo - ha ...