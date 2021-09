Canarie | la lava avanza e ora è allarme per il rischio di gas tossici

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Gas, piogge acide e paura. Laespulsa dal vulcano Cumbre Vieja, in eruzione da domenica sull'isola di La Palma (), si sta addentrando nel nucleo urbano di Todoque ? i...

Agenzia_Ansa : La lava espulsa dal vulcano Cumbre Vieja sull'isola di La Palma alle Canarie ha già distrutto 320 edifici e coperto… - Tg3web : Non si ferma la furia del vulcano Cumbre Vieja nell'isola di La Palma, alle Canarie. La lava avanza verso il mare… - RaiNews : A La Palma l'emergenza potrebbe durare 3 mesi e quando la lava raggiungerà l'Oceano si sprigioneranno gas tossici - M_J_Motta : RT @Agenzia_Ansa: La lava espulsa dal vulcano Cumbre Vieja sull'isola di La Palma alle Canarie ha già distrutto 320 edifici e coperto 154 e… - EdoardoQuaquini : RT @Agenzia_Ansa: La lava espulsa dal vulcano Cumbre Vieja sull'isola di La Palma alle Canarie ha già distrutto 320 edifici e coperto 154 e… -

Le immagini catturate dal drone di una tv locale mostrano, cenere e lapilli colorare di nero le acque turchesi di una piscina. Guarda tutti i video, il vulcano Cumbre Vieja si risveglia ...Laespulsa dal vulcano Cumbre Vieja sull'isola di La Palma () ha già distrutto 320 edifici e coperto 154 ettari di terreno: è quanto mostrano i dati aggiornati del sistema europeo Copernicus. ...Saranno superiori ai 400 milioni di euro i danni provocati dall’eruzione vulcanica sull’isola di La Palma, nell’arcipelago spagnolo delle Canarie. Per molte di queste persone, non resta che contemplar ...Le immagini catturate dal drone di una tv locale sono drammatiche. I colori verdi e turchesi del suo paesaggio paradisiaco tropicale si sono trasformati in nero e grigio mentre il magma incandescente ...