Can Yaman e Francesca Chillemi | insieme… per esigenze di copione

Sguardi complici, volti sorridenti ed espressione rilassata: Can Yaman e Francesca Chillemi sembrano al settimo cielo. Insieme, a Palermo, stanno leggendo i copioni della fiction Viola come il mare, il nuovo progetto Lux Vide che li vede protagonisti e che andrà in onda su Canale 5. L'amministratore delegato Luca Benabei li ha «paparazzati» durante le prove in attesa del primo ciak – il prossimo 4 ottobre – e i due attori hanno subito condiviso gli scatti sui rispettivi account Instagram.

