Campania | Borrelli | “Aumentato il prezzo del pane | il Governo intervenga”

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Non consentiremo che ildel, bene primario, aumenti con tutte le conseguenze negative che esso comporterebbe. Per affrontare questa grave problematica costituiremo un tavolo ‘verde’ regionale sull’aumento dei prezzi, chiederemo un incontro urgente con il prefetto di Napoli e con il ministro Patuanelli, affinché iltempestivamente ed efficacemente per scongiurare questo rischio, che provocherebbe anche una recrudescenza della camorra nel settore della panificazione, ed, infine, promuoveremo una modifica della legge regionale 2/2005 sull’obbligo del confezionamento del“. E’ quanto ha affermato il presidente della Commissione Regionale Agricoltura, Francesco Emilio, nel corso dell’audizione tenuta, stamani, ...

