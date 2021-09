Camionisti in strada contro il Green pass: ecco la nuova protesta (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sarebbero 35mila gli autisti senza Green pass pronti a scendere in strada per protestare contro l'estensione del certificato verde Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sarebbero 35mila gli autisti senzapronti a scendere inperrel'estensione del certificato verde

Advertising

andrelettrico : Green pass, protesta social dei camionisti: “In strada a 30 km/h” - Micol90733460 : @FmMosca @claudiorecchia Fate scorta di cibo, é meglio. Forza #camionisti si scende in strada con voi - alberto62xy : RT @DMicol78: @MFla90 io lo dico da settimane. devono scendere i camionisti in strada. tir fermi e blocchi l'italia. - phildancefc : RT @DMicol78: @MFla90 io lo dico da settimane. devono scendere i camionisti in strada. tir fermi e blocchi l'italia. - etherea_etherea : RT @DMicol78: @MFla90 io lo dico da settimane. devono scendere i camionisti in strada. tir fermi e blocchi l'italia. -