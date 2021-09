Camerun, Eto’o candidato alla presidenza della Federcalcio (Di mercoledì 22 settembre 2021) Samuel Eto’o ha deciso di scendere in campo per guidare la Federcalcio del suo Camerun. È stato lo stesso ex attaccante dell’Inter del Triplete (in carriera ha militato, tra le altre, anche nelle file di Barcellona, Chelsea, Everton e Sampdoria) a dare l’annuncio tramite il suo profilo social. “È tempo di ricostruire il nostro calcio” L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 22 settembre 2021) Samuelha deciso di scendere in campo per guidare ladel suo. È stato lo stesso ex attaccante dell’Inter del Triplete (in carriera ha militato, tra le altre, anche nelle file di Barcellona, Chelsea, Everton e Sampdoria) a dare l’annuncio tramite il suo profilo social. “È tempo di ricostruire il nostro calcio” L'articolo

