Calciomercato Serie A LIVE: Kessié-Milan, il rinnovo è in bilico (Di mercoledì 22 settembre 2021) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. TABELLONE Calciomercato ESTIVO 2021 MERCOLEDI 22 SETTEMBRE Il Milan spera nel rinnovo di Kessie: ma il PSG è in pressing (CLICCA QUI) MARTEDI 21 SETTEMBRE Lacazette obiettivo Juve per gennaio (CLICCA QUI) Il Milan pensa a William Carvalho (CLICCA QUI) Retroscena CR7: era stato offerto anche all’Atletico (CLICCA QUI) LUNEDI 20 SETTEMBRE Inter, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 settembre 2021): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. TABELLONEESTIVO 2021 MERCOLEDI 22 SETTEMBRE Ilspera neldi Kessie: ma il PSG è in pressing (CLICCA QUI) MARTEDI 21 SETTEMBRE Lacazette obiettivo Juve per gennaio (CLICCA QUI) Ilpensa a William Carvalho (CLICCA QUI) Retroscena CR7: era stato offerto anche all’Atletico (CLICCA QUI) LUNEDI 20 SETTEMBRE Inter, ...

Advertising

sportli26181512 : Serie A: le quote premiano il colpo del Napoli, Osimhen punta a un nuovo gol al ‘Ferraris’: Sbancare Genova per man… - sportli26181512 : Colombo incanta con la Spal, il Milan ha un piano per il futuro: C’è un Milan che corre in serie A verso obiettivi… - Fprime86 : RT @cmdotcom: Violamania: 45 minuti con l'#Inter da togliere il fiato. La #Fiorentina è l'ottava sorella fra le big di Serie A https://t.co… - sportli26181512 : Violamania: 45 minuti con l'Inter da togliere il fiato. La Fiorentina è l'ottava sorella fra le big di Serie A: Ci… - cmdotcom : Violamania: 45 minuti con l'#Inter da togliere il fiato. La #Fiorentina è l'ottava sorella fra le big di Serie A… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Colombo incanta con la Spal, il Milan ha un piano per il futuro 1 C'è un Milan che corre in serie A verso obiettivi sempre più ambiziosi e un altro che gioca, e bene, in serie B. Colombo è l'uomo copertina di una Spal che sogna il ritorno nella massima serie. L'attaccante classe 2002 ieri sera contro il Vicenza ha realizzato un gol straordinario, il terzo in cinque partite con la maglia degli emilian i. Un'azione personale che è anche la sintesi ...

Gosens è diventato grande: l'Inter prepara un nuovo assalto, c'è la contromossa dell'Atalanta. Quei 30 milioni? Commenta per primo Mancava solo Gosens alla festa del gol targata Atalanta. Dopo gli 11 messi a segno nella passata stagione in serie A, il forte esterno mancino ha trovato la prima gioia anche in questa contro il Sassuolo. Alla sua maniera, con un inserimento perfetto a chiudere un'azione avvolgente sul secondo palo. Robin ...

Calciomercato Serie C, ufficiale Fornasier al Monopoli Corriere dello Sport Calcio in tv: ecco dove vedere Sampdoria-Napoli e le altre sfide nel mondo Il 23 settembre 2021 i posticipi della 5° giornata di Serie A saranno trasmessi in diretta su DAZN, Torino - Lazio anche su Sky ...

Sampdoria-Napoli: le probabili formazioni di Gazzetta – Il Grafico Sampdoria-Napoli le probabili formazioni di Gazzetta dello Sport. Spalletti ha fatto capire che è ancora presto per fare un ampio turnover e vuole dare continuità a chi sta giocando titolare. Dunque n ...

1 C'è un Milan che corre inA verso obiettivi sempre più ambiziosi e un altro che gioca, e bene, inB. Colombo è l'uomo copertina di una Spal che sogna il ritorno nella massima. L'attaccante classe 2002 ieri sera contro il Vicenza ha realizzato un gol straordinario, il terzo in cinque partite con la maglia degli emilian i. Un'azione personale che è anche la sintesi ...Commenta per primo Mancava solo Gosens alla festa del gol targata Atalanta. Dopo gli 11 messi a segno nella passata stagione inA, il forte esterno mancino ha trovato la prima gioia anche in questa contro il Sassuolo. Alla sua maniera, con un inserimento perfetto a chiudere un'azione avvolgente sul secondo palo. Robin ...Il 23 settembre 2021 i posticipi della 5° giornata di Serie A saranno trasmessi in diretta su DAZN, Torino - Lazio anche su Sky ...Sampdoria-Napoli le probabili formazioni di Gazzetta dello Sport. Spalletti ha fatto capire che è ancora presto per fare un ampio turnover e vuole dare continuità a chi sta giocando titolare. Dunque n ...