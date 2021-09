Calcio, Serie A 2021-2022: vittorie per Milan ed Empoli contro Venezia e Cagliari (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il Calcio in Italia ha visto proseguire la quinta giornata del girone di andata della Serie A 2020-2021: nei due match delle ore 20.45 il Milan ha vinto per 2-0 in casa contro il Venezia, mentre l’Empoli ha vinto per 0-2 in trasferta a Cagliari. In Lombardia nel primo tempo il punteggio non si schioda dallo 0-0, poi nella ripresa Milan avanti con Diaz al 68?, mentre chiude i conti Hernandez all’82’. Rossoneri momentaneamente in vetta assieme all’Inter, mentre i lagunari restano a quota 3. In Sardegna i toscani nel primo tempo trovano il vantaggio grazie alla rete di Di Francesco al 29?, poi nella ripresa trova il raddoppio Stulac al 69?. Seconda vittoria in campionato per i toscani, il Cagliari cade ancora e resta ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ilin Italia ha visto proseguire la quinta giornata del girone di andata dellaA 2020-: nei due match delle ore 20.45 ilha vinto per 2-0 in casail, mentre l’ha vinto per 0-2 in trasferta a. In Lombardia nel primo tempo il punteggio non si schioda dallo 0-0, poi nella ripresaavanti con Diaz al 68?, mentre chiude i conti Hernandez all’82’. Rossoneri momentaneamente in vetta assieme all’Inter, mentre i lagunari restano a quota 3. In Sardegna i toscani nel primo tempo trovano il vantaggio grazie alla rete di Di Francesco al 29?, poi nella ripresa trova il raddoppio Stulac al 69?. Seconda vittoria in campionato per i toscani, ilcade ancora e resta ...

